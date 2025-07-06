Прическа цвета цыпленка помогла опознать поджигателя ТЦ в Коми

В деле о страшном пожаре в торговом центре "Пассаж" в Ухте в 2005 году, где погибли 25 человек, появились новые детали.

Как следует из документов, имеющихся у РИА Новости , свидетели опознали одного из поджигателей по необычной желтой прическе.

После совершения преступления тот изменил внешность – подстриг и перекрасил волосы в черный цвет. Однако несколько очевидцев подтвердили, что в день трагедии, 11 июля 2005 года, у молодого человека они были цвета цыпленка. Именно так выглядел человек, который вместе с сообщником направлялся к торговому центру перед поджогом.

Преступники разлили легковоспламеняющуюся жидкость и сознательно подожгли ее, зная, что люди не смогут выбраться. После долгого судебного процесса оба были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Этот случай остается одной из самых страшных трагедий в истории республики. Даже спустя годы новые детали продолжают появляться, напоминая о важности свидетельских показаний в раскрытии тяжких преступлений.