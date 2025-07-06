6 июля холодный фронт принесет в Коми дожди и понижение температуры

На северо-востоке ночные показатели составят +12...+14°C, днем воздух прогреется до +19...+21°C. Переменная облачность принесет кратковременные дожди с возможной грозой. Ветер сменит направление с юго-восточного на западный, во время грозы возможны порывы. Эти условия делают регион наиболее благоприятным для тех, кто плохо переносит резкое похолодание.

Северные районы встретят ночь при +10...+12°C, днем температура не поднимется выше +14...+16°C. Периодические дожди будут сопровождаться умеренным юго-западным ветром. Такие показатели на 5-7 градусов ниже климатической нормы для этого времени года, что требует соответствующей одежды даже в дневные часы.

Центральная часть Коми окажется в зоне самых низких температур. Ночью столбики термометров опустятся до +8...+10°C, днем покажут лишь +12...+14°C. Облачная погода с прояснениями принесет небольшой дождь после полудня. Западный и юго-западный ветер усилит ощущение прохлады, создавая почти осеннюю атмосферу.

Юго-западные территории и Сыктывкар будут иметь схожие метеоусловия. Ночью +9...+11°C, днем не выше +14...+16°C. Облачность с прояснениями принесет слабые дожди, в столице республики осадки ожидаются только днем. Западный и юго-западный ветер местами станет порывистым, добавляя дискомфорта в и без того прохладную погоду.

Жителям региона стоит одеться теплее обычного и иметь при себе дождевик. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на мокрых дорогах, особенно в условиях порывистого ветра. Дачникам следует позаботиться о теплолюбивых растениях, которые могут пострадать от похолодания.

