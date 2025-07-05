В Коми охотник перевернулся на лодке и утопил ружье
- 23:00 5 июля
- Инесса Богатая
Сотрудники Росгвардии зафиксировали семь случаев несоблюдения правил обращения с оружием, что привело к изъятию трех охотничьих ружей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, зарегистрирован инцидент в Усть-Цилемском районе, где местный охотник утерял свое оружие. Из-за небрежного отношения к условиям пребывания на водоеме его лодка перевернулась, и ружье оказалось в числе потерянных предметов. В отношении данного гражданина составлены протоколы об административных правонарушениях: за ненадлежащее хранение или ношение, повлекшее утрату оружия, и за нарушение правил охоты.
Представители подразделения акцентируют внимание на необходимости соблюдения строгих мер предосторожности при транспортировке оружия. Утерянное оружие, попавшее в чужие руки, представляет серьезную опасность и может быть использовано в преступных целях.
Помимо этого, было составлено 11 административных протоколов в связи с некачественным оказанием охранных услуг работниками частных охранных организаций (ЧОО).
Подразделение ЛРР напоминает, что сотрудники ЧОО при исполнении служебных обязанностей не вправе:
- Носить отдельные элементы униформы с гражданской одеждой.
- Использовать униформу без личной карточки охранника или в одежде, не позволяющей определить принадлежность охранника к конкретной ЧОО.
- Также запрещено предоставление охранных услуг лицами, не имеющими официального статуса частного охранника, подтвержденного соответствующим документом, а также работниками ЧОО, не прошедшими обязательную ежегодную проверку квалификации и медицинское освидетельствование.