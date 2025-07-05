В Коми охотник перевернулся на лодке и утопил ружье

Фото Управления Росгвардии по Коми

Сотрудники Росгвардии зафиксировали семь случаев несоблюдения правил обращения с оружием, что привело к изъятию трех охотничьих ружей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, зарегистрирован инцидент в Усть-Цилемском районе, где местный охотник утерял свое оружие. Из-за небрежного отношения к условиям пребывания на водоеме его лодка перевернулась, и ружье оказалось в числе потерянных предметов. В отношении данного гражданина составлены протоколы об административных правонарушениях: за ненадлежащее хранение или ношение, повлекшее утрату оружия, и за нарушение правил охоты.

Представители подразделения акцентируют внимание на необходимости соблюдения строгих мер предосторожности при транспортировке оружия. Утерянное оружие, попавшее в чужие руки, представляет серьезную опасность и может быть использовано в преступных целях.