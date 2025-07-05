“Малый Луд” в Ижме: сотни детей в национальных костюмах открыли межрегиональный праздник
- 15:45 5 июля
- Инесса Богатая
Более сотни воспитанников дошкольных учреждений из населённых пунктов Ижма, Сизябск, Бакур, Мохча и Гам, одетые в самобытные национальные костюмы прошли парадом по улице Советской.
Примечательно, что второй год подряд к юным участникам шествия присоединяются их близкие – родители, бабушки, дедушки, братья и сестры, также одетые в традиционные одежды. Проход детей и старшего поколения через символические “Ворота” в сердце села воссоздаёт ключевые моменты народного гуляния “Луд”.
На главной площади юные таланты продемонстрировали своё мастерство в исполнении луговых танцев и народных коми-ижемских хороводов, а также исполнили звонкие частушки, наполнив атмосферу праздника радостью и светом.
“Сегодня вы стали частью прекрасного события, продемонстрировав свою преданность традициям и родному языку. Без уважения к прошлому нет будущего, ведь культурное наследие служит мостом между поколениями. Наша задача – не только помнить об этом, но и бережно хранить и развивать его. Огромная благодарность всем, кто вложил душу в это торжество – детям, педагогам, родителям! С праздником!”, – подчеркнул Глава Ижемского района Игорь Норкин.
Символ “Малого Луда” передан от Сизябского детского сада к детскому саду деревни Бакур. Теперь именно Бакуринскому учреждению предстоит в течение года вовлекать воспитанников дошкольных учреждений всего района в изучение и сохранение коми-ижемских обычаев.
Детская программа “Луд вылын гажӧдчӧм” (“Гуляние на лугу”), впервые реализованная в 2016 году на базе детского сада № 2 села Ижма, сразу завоевала любовь педагогов. Этот яркий и запоминающийся праздник, позволяющий детям в игровой форме прикоснуться к культуре народа, охотно поддержали, и вот уже четвёртый год “Малый Луд” даёт старт основному празднику.
Идейным вдохновителем, ведущей и режиссёром “Малого Луда” является Анна Анатольевна Канева, музыкальный руководитель Детского сада № 2 села Ижма. На протяжении девяти лет она увлечённо занимается приобщением детей к коми-ижемским традициям. Ежегодно, перед началом праздника, Анна Канева посещает дошкольные учреждения заречной зоны и проводит репетиции с юными участниками.
В 2022 году Анна Канева провела познавательное занятие для воспитанников детского сада в селе Белоярск Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа, где дети водили ижемские хороводы и знакомились с элементами праздника “Луд”.