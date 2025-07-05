“Малый Луд” в Ижме: сотни детей в национальных костюмах открыли межрегиональный праздник

Более сотни воспитанников дошкольных учреждений из населённых пунктов Ижма, Сизябск, Бакур, Мохча и Гам, одетые в самобытные национальные костюмы прошли парадом по улице Советской.

Примечательно, что второй год подряд к юным участникам шествия присоединяются их близкие – родители, бабушки, дедушки, братья и сестры, также одетые в традиционные одежды. Проход детей и старшего поколения через символические “Ворота” в сердце села воссоздаёт ключевые моменты народного гуляния “Луд”.

На главной площади юные таланты продемонстрировали своё мастерство в исполнении луговых танцев и народных коми-ижемских хороводов, а также исполнили звонкие частушки, наполнив атмосферу праздника радостью и светом.