Уровень безработицы в Коми упал до 0,7%

Этот показатель на 79 человек меньше, чем в предыдущем месяце, и на 93 – чем в начале года.

В мае статус безработного получили 500 человек, в то время как 600 сняты с учета. Однако трудоустроиться смогли лишь 300 из них.

Официальный статус безработного к началу июня имели 2424 жителя республики, что на 54 человека меньше, чем месяцем ранее. Пособие по безработице получали 1871 человек. Подобные низкие значения не наблюдались, по крайней мере, за последние два десятилетия.

Заявленный уровень зарегистрированной безработицы составляет 0, 7% и не меняется с декабря прошлого года. Однако согласно методологии Международной организации труда, фактический уровень безработицы в регионе гораздо выше. Выборочное исследование показало, что в период с февраля по апрель текущего года численность рабочей силы в республике в среднем составляла 355 тысяч человек, из которых 342, 7 тысячи имели работу, а 12, 3 тысячи не трудоустроены, но активно искали подходящие вакансии. Следовательно, фактическая безработица на начало мая оценивалась в 3, 5%.

Важно отметить, что в начале года предприятиям и организациям республики требовалось около 7, 8 тысяч сотрудников. В марте потребность в рабочей силе увеличилась до 8, 5 тысяч, а в апреле – до 9 тысяч. В мае произошел значительный скачок – экономика региона нуждалась в 12, 3 тысячах новых работниках. Количество доступных рабочих мест превышало число официально зарегистрированных безработных более чем в пять раз (в 5, 1 раза).