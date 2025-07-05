В Коми Hyundai перевернулся в кювете: четверо пострадавших

Информацию об инциденте сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.

В Печоре поездка на автомобиле Hyundai закончилась госпитализацией для четырех человек.

Инцидент произошел 4 июля в 21:15. Водитель иномарки, двигаясь по улице Парковая в поселке Путеец, потерял контроль над управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП различные травмы получили четыре пассажира автомобиля Hyundai.

Подросток 2008 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб плеча. От госпитализации отказались, ремень безопасности не использовал.

Пассажир 2006 года рождения с сотрясением головного мозга, ссадиной плеча и ушибом подбородка будет проходить лечение амбулаторно. Был пристегнут ремнем безопасности.

У пассажира 2007 года рождения диагностирована травма плеча, во время движения был пристегнут.

Пассажирка 2002 года рождения получила ушиб грудной клетки, во время инцидента была пристегнута ремнем безопасности.

Водительское удостоверение виновник аварии получил в августе текущего года.

Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Необходимо учитывать дорожные обстоятельства и совершать любые маневры только в случае полной уверенности в их безопасности для всех участников дорожного движения. За управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрено административное наказание, а в случае повторного нарушения – уголовная ответственность.