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В Коми загоревшийся диван привел к смерти человека

В Коми загоревшийся диван привел к смерти человекаФото из архива

За прошедшие 24 часа подразделения пожарной охраны трижды выезжали на вызовы, связанные с возгораниями.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Коми. К сожалению, один из инцидентов завершился трагически.

В городе Ухта произошло возгорание дивана вблизи жилого дома, расположенного на улице Интернациональной. Пламя потушено на участке площадью 2 кв. метра. В результате этого пожара погиб человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало небрежное обращение с огнем.

В поселке Усть-Пожег пожар охватил заброшенное строение на улице Центральной. Огонь распространился на площади 288 кв. метров и был ликвидирован. Обстоятельства и причины возникновения пожара выясняются специалистами Государственного пожарного надзора.

В городе Сыктывкар произошло возгорание в заброшенном здании на улице Менделеева. Площадь пожара составила 5 кв. метров. Согласно предварительной версии, пожар возник из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении сварочных или других огневых работ.

ГУ МЧС России по Республике Коми призывает граждан к бдительности и напоминает о необходимости:

  • оборудовать место для курения негорючей пепельницей;
  • убеждаться, что сигарета полностью потушена;
  • иметь в наличии огнетушитель для оперативного тушения небольших возгораний;
  • соблюдать осторожность при использовании открытого огня;
  • регулярно проверять техническое состояние автомобиля;
  • не использовать электропроводку с поврежденной изоляцией.

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