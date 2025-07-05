Более 70 человек участвовали в поисках: пропавший пенсионер найден мертвым в Сыктывдинском районе Коми

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В Сыктывдинском районе успешно завершились мероприятия по поиску 70-летнего мужчины, пропавшего без вести. Местонахождение жителя деревни Парчег, родившегося в 1954 году, оставалось неизвестным с 7 декабря.

Информация о пропаже распространена добровольцами поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Активная фаза поисков стартовала вечером 8 декабря 2024 года. По данным родственников, мужчина покинул дом, совершил покупку в магазине, однако по невыясненным причинам не вернулся обратно. Предположительно, из-за участившихся проблем с памятью, произошла дезориентация, и мужчина мог перепутать направление или потеряться. Об этом сообщает "Комиинформ".

За период поисковых работ движением "Лиза Алерт" организовано четыре поисковых выезда. В общей сложности в операции участвовало 70 человек, включая волонтеров отряда, сотрудников МЧС, полицейских, членов семьи и местных жителей. Поисковые группы и неравнодушные граждане обследовали территорию населенного пункта, прочесали прилегающие лесные массивы и поля, а также береговую линию реки. В общей сложности поисковые группы преодолели пешком более 90 километров.