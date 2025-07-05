В Коми иномарка сбила юного велосипедиста

Инцидент произошел в Воркуте 4 июля в 16:50 возле дома № 76 по улице Ленина.

Так, по данным издания, водитель иномарки Opel, перемещаясь по прилегающей территории, не предоставил преимущество велосипедисту, двигавшемуся по главной дороге вдоль тротуара. В итоге автомобилист наехал на мальчика 2012 года рождения.

Как известно, ребенок получил травму локтевого сустава, однако в госпитализации не возникло необходимости.

Также добавим, что в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение требований пункта 8.3 ПДД.

Государственная автоинспекция обращается ко всем водителям и настоятельно призывает к неукоснительному соблюдению правил дорожной безопасности. Водителям следует учитывать текущие дорожные условия и осуществлять любые маневры только убедившись в их полной безопасности для всех участников дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность, а в случае повторного нарушения – уголовная ответственность.