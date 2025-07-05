Житель Твери обокрал сослуживца из Сыктывкара, используя данные его банковской карты

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 23-летнего тверчанина. Ему предъявлено обвинение по статье 158, часть 3, пункт "г" УК РФ, касающейся кражи, повлекшей за собой значительный материальный ущерб для гражданина, совершенной с использованием банковского счета.

Согласно материалам следствия, обвиняемый из Твери проходил службу по призыву вместе с уроженцем Сыктывкара. В этот период солдаты часто обменивались банковскими картами для проведения покупок во время увольнительных.

После окончания службы житель Твери решил воспользоваться запомнившимися данными карты своего сослуживца из Сыктывкара. Он привязал счет товарища к своему аккаунту в онлайн-магазине и совершил приобретения на сумму, превышающую восемь тысяч рублей.