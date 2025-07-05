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В Коми руководство фирмы подозревается в незаконном вывозе древесины, оцениваемом в 42 миллиона рублей

В Коми руководство фирмы подозревается в незаконном вывозе древесины, оцениваемом в 42 миллиона рублейФото из архива

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Руководитель и главный бухгалтер деревообрабатывающего предприятия стали фигурантами уголовного дела о незаконном перемещении через границу лесоматериалов, оцененных таможней в 42 миллиона рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Согласно информации, уголовное дело возбуждено против директора и бухгалтера компании, осуществляющей оптовую продажу древесины в Усть-Куломском районе. Им инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконный экспорт стратегически важных товаров в значительном объеме).

Следствие установило, что подозреваемые, действуя по предварительному сговору, исказили информацию в таможенных документах о происхождении лесоматериалов, отправляемых в Азербайджан и Турцию. В результате ими осуществлена контрабанда древесины общим объемом 5 746, 96 кубических метров, чья таможенная стоимость оценивается приблизительно в 42 миллиона рублей.

В отношении директора компании судом избрана мера пресечения в виде ограничений определенных действий. Бухгалтер организации находится под стражей в следственном изоляторе в связи с совершением аналогичного преступления ранее.

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