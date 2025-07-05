В Коми сектор индивидуального строительства увеличился на 15,7%
- 09:55 5 июля
- Инесса Богатая
В период с января по май 2025 года в регионе сдано в эксплуатацию следующее жилье: четыре многоквартирных дома, два частных дома и пятнадцать домов блокированной застройки.
Дополнительно, гражданами возведено 626 частных жилых строений. Эти данные приводятся в отчете Комистата, посвященном социально-экономической ситуации в Республике Коми за первые пять месяцев 2025 года.
Суммарная площадь введенного в эксплуатацию жилья достигла 97, 1 тыс. кв. метров, что на 4, 2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наиболее значительный рост наблюдается в секторе индивидуального жилищного строительства: населением было построено 64, 5 тыс. кв. метров жилья, что на 15, 7% превышает показатели января-мая 2024 года.
Изучение динамики демонстрирует положительную тенденцию в развитии строительной отрасли: в первом квартале было введено 40, 7 тыс. кв. метров, во втором квартале этот показатель увеличился до 69, 0 тыс. кв. метров, а общий результат за первое полугодие составил 109, 7 тыс. кв. метров.
Стоит отметить, что за первые четыре месяца 2025 года в Республике Коми было введено в эксплуатацию 868 новых квартир.