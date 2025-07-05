В Коми сектор индивидуального строительства увеличился на 15,7%

В период с января по май 2025 года в регионе сдано в эксплуатацию следующее жилье: четыре многоквартирных дома, два частных дома и пятнадцать домов блокированной застройки.

Дополнительно, гражданами возведено 626 частных жилых строений. Эти данные приводятся в отчете Комистата, посвященном социально-экономической ситуации в Республике Коми за первые пять месяцев 2025 года.