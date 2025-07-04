До 15 июля жители Коми должны задекларировать и оплатить налоги с продажи недвижимости, аренды и других доходов

Жители всех городов и районов Коми до 15 июля этого года должны «закрыть гештальт» перед налоговиками.

Каких выплат ожидают от граждан нашего региона фискальные органы, и что грозит тем, кто нарушит строгие законодательные требования? В ситуации разобрался «Про Город».

- С первого января по всей стране и у нас в Республике стартовала декларационная кампания 2025 года. Жители должны были отчитаться о полученных в минувшем году доходах, - напомнили суть темы нашим читателям в Управлении Федеральной налоговой службы России по Коми. - Обязаны были представить налоговую декларацию за 2024-й до 30 апреля текущего года все, кто получили доход от продажи недвижимости, земельных участков или транспорта (если они находились в собственности меньше минимального срока владения).

Таковой составляет для недвижимости – пять лет, а для остальных видов имущества и транспорта – три года.

Также населению всех муниципалитетов необходимо было представить декларацию о своих доходах, полученных от сдачи жилплощади в аренду (если ее собственник не является плательщиком НПД); при получении дорогих подарков не от близких родственников; от зарубежных источников финансирования или продажи имущества за рубежом. А еще – от выигрышей в сумме до 15 тысяч рублей.