До 15 июля жители Коми должны задекларировать и оплатить налоги с продажи недвижимости, аренды и других доходов
- 17:45 4 июля
- administrator
Жители всех городов и районов Коми до 15 июля этого года должны «закрыть гештальт» перед налоговиками.
Каких выплат ожидают от граждан нашего региона фискальные органы, и что грозит тем, кто нарушит строгие законодательные требования? В ситуации разобрался «Про Город».
- С первого января по всей стране и у нас в Республике стартовала декларационная кампания 2025 года. Жители должны были отчитаться о полученных в минувшем году доходах, - напомнили суть темы нашим читателям в Управлении Федеральной налоговой службы России по Коми. - Обязаны были представить налоговую декларацию за 2024-й до 30 апреля текущего года все, кто получили доход от продажи недвижимости, земельных участков или транспорта (если они находились в собственности меньше минимального срока владения).
Таковой составляет для недвижимости – пять лет, а для остальных видов имущества и транспорта – три года.
Также населению всех муниципалитетов необходимо было представить декларацию о своих доходах, полученных от сдачи жилплощади в аренду (если ее собственник не является плательщиком НПД); при получении дорогих подарков не от близких родственников; от зарубежных источников финансирования или продажи имущества за рубежом. А еще – от выигрышей в сумме до 15 тысяч рублей.
- Исчисленный в декларации налог необходимо оплатить не позднее середины текущего месяца, а именно: до 15 июля, - пояснили нашему изданию в фискальной службе и подчеркнули, что за игнорирование этой обязанности нарушителям грозит привлечение к ответственности: как к административной, так и к уголовной.
Если у плательщиков возникли какие-либо вопросы к этой процедуре – все тонкости можно узнать на горячей линии ФНС России по телефону контактного центра: 8-800-222-22-22 (звонки бесплатные из всех точек нашего региона).
Для владельцев жилья более пяти лет, а иного имущества – более трех лет отчитываться не нужно. Исключение составляет единственное жилье и имущество, полученное в порядке наследования или дарения близким родственником. В этих случаях минимальный срок владения составляет три года. Также, если стоимость проданного имущества или земельного участка не превышает один миллион рублей, иного имущества (гараж, транспорт) – не превышает 250 тысяч рублей, то обязанности декларировать доход нет, независимо от того, сколько это имущество находилось в собственности.
Также не требуется декларировать доходы, полученные при продаже недвижимости семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья для улучшения жилищных условий. Здесь необходимо соблюдение нескольких условий: наличие не менее двух детей до 18 лет (либо до 24 лет, если они обучаются очно); новая недвижимость приобретена в тот же календарный год, в который продана старая, или не позднее 30 апреля следующего года; в случае договора долевого участия с полной его оплатой; общая площадь приобретенного помещения или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем у проданного объекта; кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 миллионов рублей.
Галина СЕРГЕЕВА