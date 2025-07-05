Дожди и грозы ожидаются в Коми 5 июля
- 06:30 5 июля
- Инесса Богатая
Фото из архива
В регионе ожидается облачная и сырая погод.
Температура воздуха будет колебаться от +11°C ночью до +23°C днем. Рекомендуется взять с собой зонт и одеться по погоде.
- Сыктывкар: ночью облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура +13…+15°C. Днем облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура +16…+18°C. Ветер южный, с переходом на западный, умеренный, днем порывистый.
- Ухта: ночью облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ливень. Температура +12…+14°C. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура +17…+19°C. Ветер южный, с переходом на западный, умеренный, днем порывистый.
- Печора: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Температура ночью +12…+14°C, днем +20…+22°C. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.
- Воркута: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Температура ночью +11…+13°C, днем +19…+21°C. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.
- Усинск: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Температура ночью +12…+14°C, днем +20…+22°C. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.
- Инта: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Температура ночью +13…+15°C, днем +21…+23°C. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.
- Усть-Цильма: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Температура ночью +11…+13°C, днем +15…+17°C. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, умеренный.
- Вуктыл: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Температура ночью +13…+15°C, днем +21…+23°C. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.
- Троицко-Печорск: дождь. Ночью +13…+15°C. Днем +19…+21°C. Облачно с прояснениями. Ветер южный, с переходом на западный, умеренный, днем порывистый.
- Объячево: ночью кратковременный дождь. Температура +11…+13°C. Днем временами небольшой дождь. Температура +15…+17°C. Облачно с прояснениями. Ветер южный, с переходом на западный, умеренный, днем порывистый.
При планировании мероприятий на открытом воздухе рекомендуется учитывать вероятность осадков.