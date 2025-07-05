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Дожди и грозы ожидаются в Коми 5 июля

Дожди и грозы ожидаются в Коми 5 июля Фото из архива

В регионе ожидается облачная и сырая погод.

Температура воздуха будет колебаться от +11°C ночью до +23°C днем. Рекомендуется взять с собой зонт и одеться по погоде.

  • Сыктывкар: ночью облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура +13…+15°C. Днем облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура +16…+18°C. Ветер южный, с переходом на западный, умеренный, днем порывистый.
  • Ухта: ночью облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ливень. Температура +12…+14°C. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура +17…+19°C. Ветер южный, с переходом на западный, умеренный, днем порывистый.
  • Печора: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Температура ночью +12…+14°C, днем +20…+22°C. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.
  • Воркута: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Температура ночью +11…+13°C, днем +19…+21°C. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.
  • Усинск: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Температура ночью +12…+14°C, днем +20…+22°C. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.
  • Инта: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Температура ночью +13…+15°C, днем +21…+23°C. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.
  • Усть-Цильма: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Температура ночью +11…+13°C, днем +15…+17°C. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, умеренный.
  • Вуктыл: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Температура ночью +13…+15°C, днем +21…+23°C. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный.
  • Троицко-Печорск: дождь. Ночью +13…+15°C. Днем +19…+21°C. Облачно с прояснениями. Ветер южный, с переходом на западный, умеренный, днем порывистый.
  • Объячево: ночью кратковременный дождь. Температура +11…+13°C. Днем временами небольшой дождь. Температура +15…+17°C. Облачно с прояснениями. Ветер южный, с переходом на западный, умеренный, днем порывистый.

При планировании мероприятий на открытом воздухе рекомендуется учитывать вероятность осадков.

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