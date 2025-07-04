В Коми рядом со стадионом имени Раисы Сметаниной снесут аварийные дома, а на их месте построят парковку
- 23:00 4 июля
- Инесса Богатая
Расположение будущего объекта в ходе рабочего визита в Сыктывдинский район оценил лично руководитель региона Ростислав Гольдштейн.
Об этом сообщает пресс-служба Правительства Коми.
Удобная автостоянка, рассчитанная на 99 машиномест, появится на месте четырёх ветхих зданий, предназначенных к сносу в рамках соглашения о социальном партнёрстве с компанией "Лузалес". Это позволит привести в порядок территорию, прилегающую к важному спортивному объекту республиканского значения.
Новая парковка станет не просто заасфальтированной площадкой, а органичной частью инфраструктуры республиканского лыжного комплекса, на котором проводятся лыжные соревнования самого высокого уровня.
Проект предусматривает всестороннее благоустройство: на территории парковки установят скамейки и различные элементы ландшафтного дизайна. Планируется создать комфортную среду для всех, кто посещает соревнования и тренировки.
Обустройство современной автостоянки – это часть планомерной работы по улучшению территории вокруг ключевых спортивных объектов республики и повышению удобства для посетителей.