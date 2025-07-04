Коми получит 165 миллионов на поддержку молодежи
- 22:00 4 июля
- Инесса Богатая
В различных субъектах Российской Федерации приоритеты молодежной политики определяются по-своему.
В Республике Коми складывается особенно благоприятная обстановка для самореализации и карьерного роста молодых людей, а также для развития молодежных инициатив. Об этом сообщает "Комиинформ".
Представитель комитета поделилась впечатлениями от визита в Коми руководителя "Росмолодежи" Григория Гурова, прибывшего по личному приглашению Р. Гольдштейна, и рассказала о перспективах, открывающихся благодаря таким визитам.
Следует напомнить, что в течение двух дней Г. Гуров провел встречи с молодежью в Ухте и Сыктывкаре, посетил Ухтинский государственный технический университет, являющийся опорным вузом Севера России, встретился с руководством республики и принял участие в открытии Международного молодежного форума-фестиваля "Магия Севера", а также первенства России по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет.
"Мы подготовили содержательную программу", - подчеркнула А. Науменко. "Почему это важно? Наша задача – сделать так, чтобы регион был заметен на уровне всей страны во всех областях, и особенно в сфере государственной молодежной политики. У нас проживает большое количество молодых людей – более 160 тысяч, что составляет почти четверть населения республики. И когда мы организуем такие крупные мероприятия, как первый международный форум-фестиваль "Магия Севера", это не проходит незамеченным. Проект привлекает внимание и становится платформой для участников из разных регионов России и стран-партнеров. Это оказывает значительное влияние на восприятие республики молодыми людьми. Если мы интересны другим, то и наше мировоззрение меняется. Поэтому важно, чтобы мы не жили обособленно и не ограничивались своими рамками, как говорит Сергей Витальевич Емельянов".
По мнению А. Науменко, важно, чтобы федеральные партнеры видели в Республике Коми надежных и преданных единомышленников. Регион, безусловно, обладает необходимыми ресурсами для проведения крупных мероприятий, как на международном, так и на федеральном уровнях.
Одним из результатов визита Г. Гурова стала поддержка "Росмолодежью" проведения в 2026 году в Коми творческого лагеря стран СНГ. В этом проекте планируется участие 300 молодых людей из стран содружества, а также 300 творческих юношей и девушек из северных регионов России. Разумеется, самая большая делегация будет представлять Республику Коми.
"Важно проводить мероприятия у себя. Когда мы говорим, что дома можно добиться большего, нужно подтверждать это действиями. И такие масштабные проекты вносят ценный вклад в формирование у молодежи чувства причастности к нашему общему дому", – подчеркнула А. Науменко.
Второй важный проект, который поддерживает Г. Гуров, – это масштабный традиционный конкурс "Универвидение", который планируется возобновить и провести в Республике Коми в следующем году. Этот конкурс зародился здесь, и, по словам Г. Гурова, многие молодые люди знают о регионе именно благодаря этому конкурсу, который является визитной карточкой Сыктывкара.
Безусловно, обсуждаются и вопросы развития инфраструктуры. Глава "Росмолодежи" лично посетил строящийся молодежный центр в Сыктывкаре, дал полезные советы по наполнению дизайн-проекта дополнительными элементами, чтобы в пространстве появились локации общества "Знание", "Движения первых" и партнерских организаций.
Буквально через два дня после визита Г. Гурова молодежь Коми узнала об итогах федерального конкурса "Регион для молодых". Республика Коми вошла в первую десятку по объему финансирования и получила поддержку в размере 165 миллионов рублей. Федеральные средства будут направлены на создание молодежных центров в Воркуте, Печоре, Визинге, а также на расширение карты событий региона.
"Всё это в совокупности создает синергетический эффект. Как только ты становишься заметным, как только с тобой начинают реализовывать крупные проекты, появляется больше ресурсов и возможностей. Наша главная цель – создание благоприятных условий для самореализации молодежи. И это является безусловным приоритетом для всей нашей управленческой команды", – подытожила А. Науменко.