В ближайшие часы Коми накроют грозы и ливни

В регионе объявлено о надвигающейся непогоде.

По данным республиканского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в период с 13:00 до 20:00 4 июля в северных районах (таких как Усть-Цилемский, Ижемский, Усинский, Печорский, Интинский, Вуктыльский и Воркутинский), а с 19:00 4 июля до 7:00 5 июля – в южных районах (Удорском, Княжпогостском, Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Сыктывкаре, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Ухтинском и Сосногорском) ожидаются грозы, местами сильные дожди (от 15 до 49 мм осадков за период до 12 часов), а также усиление ветра южного и юго-западного направлений с порывами до 15-17 м/с.