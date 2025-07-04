В ближайшие часы Коми накроют грозы и ливни
- 14:15 4 июля
- Инесса Богатая
В регионе объявлено о надвигающейся непогоде.
По данным республиканского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в период с 13:00 до 20:00 4 июля в северных районах (таких как Усть-Цилемский, Ижемский, Усинский, Печорский, Интинский, Вуктыльский и Воркутинский), а с 19:00 4 июля до 7:00 5 июля – в южных районах (Удорском, Княжпогостском, Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Сыктывкаре, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Ухтинском и Сосногорском) ожидаются грозы, местами сильные дожди (от 15 до 49 мм осадков за период до 12 часов), а также усиление ветра южного и юго-западного направлений с порывами до 15-17 м/с.
Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно советует населению:
- Отказаться от туристических вылазок, посещения лесов и водоемов, а также от участия в массовых мероприятиях и дальних поездок.
- Сократить время пребывания на открытом воздухе, убрать автомобили подальше от деревьев и рекламных конструкций. Находясь на улице, обходите стороной неустойчивые строения, рекламные щиты и здания с непрочной кровлей. Держитесь вдали от одиноко стоящих крупных деревьев, линий электропередач и антенн.
- Водителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость. Не рекомендуется отправляться в длительные поездки. Перед дальней дорогой убедитесь, что ваш мобильный телефон заряжен.
- По возможности отключите электроприборы. Плотно закройте все окна в доме, уберите с балконов и лоджий все предметы, которые могут быть сброшены ветром.
- Если сильный дождь застал вас на улице, не укрывайтесь в подземных переходах. Если ливень настиг вас в автомобиле, не пытайтесь преодолеть затопленные участки дороги. Плавно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, избегая резкого торможения, остановитесь. Включите аварийную сигнализацию и дождитесь окончания ливня. В случае быстрого подъема уровня воды покиньте машину и перейдите на возвышенность или в ближайшее здание.
- При ухудшении состояния здоровья обратитесь к врачу и следуйте его рекомендациям.
- В любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните по единому номеру экстренных служб "112" (с городского или мобильного телефона).