В Коми охранник потерял 570 тысяч, поверив в схему обмана с "налоговой" и "банком"

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Потерпевший обратился в местное отделение полиции, заявив, что получил звонок в мессенджере от лица, представившегося сотрудником Федеральной налоговой службы. Ему сообщили о наличии задолженности, накопившейся за несколько лет, и необходимости ее срочного погашения. Для записи на прием к инспектору у него попросили код подтверждения из смс, который он, не подозревая обмана, предоставил звонившему.

Вскоре после этого с мужчиной связался еще один аферист, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он предупредил о попытках оформления кредита на имя печорца и, чтобы предотвратить мошенническую операцию, убедил перевести эквивалентную сумму на "защищенный счет".

Поддавшись обману, мужчина, несмотря на трудности с получением крупного кредита, оформил несколько микрозаймов и взял в долг у знакомых. Злоумышленники, выдавая себя за представителей правоохранительных органов, запретили ему кому-либо рассказывать о происходящем, обещая скорый возврат средств. Однако на следующий день связь с мошенниками была потеряна – их телефонные номера оказались заблокированы.

Общая сумма ущерба составила 570 тысяч рублей, включая 190 тысяч рублей заемных средств и остальную часть – личные сбережения.

По факту мошенничества следственным отделом возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

МВД по Республике Коми напоминает гражданам, что государственные органы и банковские учреждения не используют мессенджеры для решения финансовых вопросов и не требуют перевода денежных средств на какие-либо счета под предлогом "защиты от мошенников" или "погашения несанкционированных кредитов".

В случае получения подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и перезвонить в официальную службу поддержки банка или государственного учреждения по номеру телефона, указанному на официальном сайте.