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В Коми расширят доступность ветеринарных услуг

В Коми расширят доступность ветеринарных услугФото из архива

В области ветеринарии региона планируется значительный прогресс в цифровизации.

Ветеринарное управление, действуя в партнерстве с Сыктывкарским госуниверситетом имени Питирима Сорокина, ведет подготовку к запуску унифицированной онлайн-платформы для обслуживания животных.

Благодаря новой системе, владельцы домашних животных смогут записываться на ветеринарные консультации через интернет, а также формировать электронные истории болезней питомцев и личные кабинеты. Согласно информации "Комиинформ", это не только облегчит оформление необходимых бумаг, но и улучшит контроль за популяцией бездомных животных и деятельностью приютов.

По мнению специалистов ветеринаррной службы, внедрение современных технологий сделает процесс предоставления ветеринарной помощи более открытым и комфортным. Работы по реализации проекта уже начаты, а информация о точных сроках завершения будет предоставлена позднее.

Данная инициатива является частью масштабной программы цифровой трансформации, постепенно затрагивающей все аспекты жизни в регионе. Внедрение цифровой платформы в ветеринарной сфере не только позволит сэкономить время владельцам животных, но и поднимет уровень ветеринарного обслуживания. В дальнейшем подобные проекты могут быть реализованы и в других российских регионах, устанавливая новый стандарт ветеринарных услуг.

       

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