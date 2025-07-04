В Коми расширят доступность ветеринарных услуг

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В области ветеринарии региона планируется значительный прогресс в цифровизации. Ветеринарное управление, действуя в партнерстве с Сыктывкарским госуниверситетом имени Питирима Сорокина, ведет подготовку к запуску унифицированной онлайн-платформы для обслуживания животных.

Благодаря новой системе, владельцы домашних животных смогут записываться на ветеринарные консультации через интернет, а также формировать электронные истории болезней питомцев и личные кабинеты. Согласно информации "Комиинформ", это не только облегчит оформление необходимых бумаг, но и улучшит контроль за популяцией бездомных животных и деятельностью приютов.

По мнению специалистов ветеринаррной службы, внедрение современных технологий сделает процесс предоставления ветеринарной помощи более открытым и комфортным. Работы по реализации проекта уже начаты, а информация о точных сроках завершения будет предоставлена позднее.