В Коми пожарным поднимут зарплаты

Повышение коснулось всех работников подведомственных учреждений Комитета ГО и ЧС, вне зависимости от занимаемой ими позиции.

Финансирование данной индексации заложено в бюджете республики. Об этом сообщает "Комиинформ".

"Мы понимаем, насколько важна работа наших пожарных и спасателей, их ежедневный труд гарантирует безопасность каждого жителя нашей республики. Именно поэтому мы постоянно работаем над развитием региональной пожарной охраны и спасательных подразделений. Речь идет не только об увеличении заработной платы, но и о создании современной инфраструктуры, включая строительство и ремонт зданий, оснащение подразделений современной техникой и оборудованием, а также приобретение качественной экипировки. Кроме того, в прошлом году пожарным и спасателям в возрасте 50 и 40 лет, имеющим стаж работы в отрасли 25 и 15 лет соответственно, установлена ежемесячная выплата в размере 5000 рублей при увольнении до выхода на пенсию", – Председатель Комитета ГО и ЧС Александр Бурцев.