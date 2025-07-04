В Коми пожарным поднимут зарплаты
- 16:30 4 июля
- Инесса Богатая
Повышение коснулось всех работников подведомственных учреждений Комитета ГО и ЧС, вне зависимости от занимаемой ими позиции.
Финансирование данной индексации заложено в бюджете республики. Об этом сообщает "Комиинформ".
"Мы понимаем, насколько важна работа наших пожарных и спасателей, их ежедневный труд гарантирует безопасность каждого жителя нашей республики. Именно поэтому мы постоянно работаем над развитием региональной пожарной охраны и спасательных подразделений. Речь идет не только об увеличении заработной платы, но и о создании современной инфраструктуры, включая строительство и ремонт зданий, оснащение подразделений современной техникой и оборудованием, а также приобретение качественной экипировки. Кроме того, в прошлом году пожарным и спасателям в возрасте 50 и 40 лет, имеющим стаж работы в отрасли 25 и 15 лет соответственно, установлена ежемесячная выплата в размере 5000 рублей при увольнении до выхода на пенсию", – Председатель Комитета ГО и ЧС Александр Бурцев.
Начальник Противопожарной службы Республики Коми Василий Шашев отметил, что индексация заработной платы поможет улучшить социальную защиту пожарных, поддержать стабильность в коллективах и привлечь новых специалистов.
Олег Семушин, начальник "СПАС КОМИ", добавил, что обеспечение достойного материального вознаграждения способствует повышению заинтересованности, ответственности и профессионализма сотрудников.