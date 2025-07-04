Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми пожарным поднимут зарплаты

В Коми пожарным поднимут зарплаты Фото из архива

Повышение коснулось всех работников подведомственных учреждений Комитета ГО и ЧС, вне зависимости от занимаемой ими позиции.

Финансирование данной индексации заложено в бюджете республики. Об этом сообщает "Комиинформ".

"Мы понимаем, насколько важна работа наших пожарных и спасателей, их ежедневный труд гарантирует безопасность каждого жителя нашей республики. Именно поэтому мы постоянно работаем над развитием региональной пожарной охраны и спасательных подразделений. Речь идет не только об увеличении заработной платы, но и о создании современной инфраструктуры, включая строительство и ремонт зданий, оснащение подразделений современной техникой и оборудованием, а также приобретение качественной экипировки. Кроме того, в прошлом году пожарным и спасателям в возрасте 50 и 40 лет, имеющим стаж работы в отрасли 25 и 15 лет соответственно, установлена ежемесячная выплата в размере 5000 рублей при увольнении до выхода на пенсию", – Председатель Комитета ГО и ЧС Александр Бурцев.

Начальник Противопожарной службы Республики Коми Василий Шашев отметил, что индексация заработной платы поможет улучшить социальную защиту пожарных, поддержать стабильность в коллективах и привлечь новых специалистов.

Олег Семушин, начальник "СПАС КОМИ", добавил, что обеспечение достойного материального вознаграждения способствует повышению заинтересованности, ответственности и профессионализма сотрудников.

...

  • 0

Популярное

Последние новости