В одном из городов Коми установили первый светофор

Фото прокуратуры Коми

Если бы не критическое состояние мостового сооружения через реку Кылтовку и вмешательство прокуратуры, Емва, вероятно, осталась бы одним из немногих населенных пунктов без светофорного регулирования. Прокуратура Княжпогостского района провела инспекцию соблюдения законов в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверки выявлено, что мост длиной 74 метра, расположенный на дороге местного значения в Емве и пересекающий реку Кылтовку, находится в опасном состоянии из-за дефектов несущих элементов и опор.

В частности, обнаружена обширная сеть трещин, а гидроизоляционное покрытие мостового полотна, пешеходные зоны и ограждения находятся в плохом состоянии.