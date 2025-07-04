Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В одном из городов Коми установили первый светофор

В одном из городов Коми установили первый светофор Фото прокуратуры Коми

Если бы не критическое состояние мостового сооружения через реку Кылтовку и вмешательство прокуратуры, Емва, вероятно, осталась бы одним из немногих населенных пунктов без светофорного регулирования.

Прокуратура Княжпогостского района провела инспекцию соблюдения законов в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверки выявлено, что мост длиной 74 метра, расположенный на дороге местного значения в Емве и пересекающий реку Кылтовку, находится в опасном состоянии из-за дефектов несущих элементов и опор.

В частности, обнаружена обширная сеть трещин, а гидроизоляционное покрытие мостового полотна, пешеходные зоны и ограждения находятся в плохом состоянии.

Вычисления допустимой нагрузки показали острую необходимость в ограничении движения большегрузного транспорта и установке светофоров для организации поочередного проезда по мосту с целью обеспечения безопасности.

Прокуратура направила представление в администрацию Княжпогостского района, результатом рассмотрения которого стало появление светофорного объекта у моста.

Вопрос подготовки проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта моста находится на контроле у прокуратуры Княжпогостского района.

...

  • 0

Популярное

Последние новости