В одном из городов Коми установили первый светофор
- 12:45 4 июля
- Инесса Богатая
Если бы не критическое состояние мостового сооружения через реку Кылтовку и вмешательство прокуратуры, Емва, вероятно, осталась бы одним из немногих населенных пунктов без светофорного регулирования.
Прокуратура Княжпогостского района провела инспекцию соблюдения законов в сфере безопасности дорожного движения.
В ходе проверки выявлено, что мост длиной 74 метра, расположенный на дороге местного значения в Емве и пересекающий реку Кылтовку, находится в опасном состоянии из-за дефектов несущих элементов и опор.
В частности, обнаружена обширная сеть трещин, а гидроизоляционное покрытие мостового полотна, пешеходные зоны и ограждения находятся в плохом состоянии.
Вычисления допустимой нагрузки показали острую необходимость в ограничении движения большегрузного транспорта и установке светофоров для организации поочередного проезда по мосту с целью обеспечения безопасности.
Прокуратура направила представление в администрацию Княжпогостского района, результатом рассмотрения которого стало появление светофорного объекта у моста.
Вопрос подготовки проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта моста находится на контроле у прокуратуры Княжпогостского района.