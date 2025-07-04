В Коми обеспечат избирательные права осужденных

Фото Избиркома и УФСИН по Коми

В столице Республики Коми состоялась деловая встреча представителей региональной Избирательной комиссии и республиканского Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Согласно информации, предоставленной Избиркомом, ключевой темой обсуждения стала подготовка к проведению единого дня голосования, запланированного на 14 сентября 2025 года. Особое внимание уделено обеспечению реализации избирательных прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Во встрече приняли участие глава регионального избиркома Дмитрий Митюшев и заместитель руководителя УФСИН по Республике Коми Светлана Варгатюк. Стороны достигли соглашения о создании условий для голосования лиц, приговоренных к принудительным работам, содержащихся в изоляторах временного содержания и исправительных центрах, а также находящихся под контролем уголовно-исполнительных инспекций.

В процессе переговоров согласованы процедуры оперативного обмена данными, формирования списков избирателей и предоставления необходимой документации учреждениям УФСИН. Отдельное внимание уделено механизмам сотрудничества с территориальными избирательными комиссиями для организации избирательного процесса в пенитенциарных учреждениях.