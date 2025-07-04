В Коми обеспечат избирательные права осужденных
- 11:45 4 июля
- Инесса Богатая
В столице Республики Коми состоялась деловая встреча представителей региональной Избирательной комиссии и республиканского Управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Согласно информации, предоставленной Избиркомом, ключевой темой обсуждения стала подготовка к проведению единого дня голосования, запланированного на 14 сентября 2025 года. Особое внимание уделено обеспечению реализации избирательных прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Во встрече приняли участие глава регионального избиркома Дмитрий Митюшев и заместитель руководителя УФСИН по Республике Коми Светлана Варгатюк. Стороны достигли соглашения о создании условий для голосования лиц, приговоренных к принудительным работам, содержащихся в изоляторах временного содержания и исправительных центрах, а также находящихся под контролем уголовно-исполнительных инспекций.
В процессе переговоров согласованы процедуры оперативного обмена данными, формирования списков избирателей и предоставления необходимой документации учреждениям УФСИН. Отдельное внимание уделено механизмам сотрудничества с территориальными избирательными комиссиями для организации избирательного процесса в пенитенциарных учреждениях.
По информации, предоставленной Избиркомом Республики Коми, в день голосования во всех следственных изоляторах и исправительных центрах региона создадут специальные участки для голосования. Это позволит всем гражданам, находящимся в местах лишения свободы, реализовать свое конституционное право на участие в выборах.