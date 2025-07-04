В Коми за неделю от укусов клещей пострадали более 200 человек

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Среди членистоногих, снятых с людей, в 123 экземплярах выявлен возбудитель болезни Лайма (иксодового клещевого боррелиоза), а в девяти – вирус энцефалита. По информации республиканского управления Роспотребнадзора, в период с 26 июня по 2 июля в медучреждения обратились 212 человека, укушенных клещами, включая 28 детей. С начала сезона число пострадавших от укусов клещей достигло 4034, среди которых 742 ребенка.

За прошедшую неделю было проанализировано 276 клещей, в девяти из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, а в 123 – бактерия, вызывающая иксодовый клещевой боррелиоз.

Специалисты предупреждают, что клещи являются переносчиками опасных инфекций. Помимо клещевого энцефалита, иксодовые клещи могут передавать болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, лихорадку Ку и другие заболевания. В случае укуса клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение для его удаления и проведения анализа на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелиоза, а также для получения, при необходимости, специфической профилактики.