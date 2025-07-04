В Коми подорожала гречка, свинина и мыло

По данным Комистата, стоимость гречки увеличилась на 3%, в то время как куриные яйца, наоборот, подешевели на ту же величину.

В конце июня в регионе наблюдалась ощутимая динамика цен на продукты питания и товары первой необходимости.

Среди продуктов питания рост цен коснулся подсолнечного масла (увеличение на 1, 7%), свинины (прибавка 1, 3%), молока длительного хранения (на 1, 2%) и ржаного хлеба (плюс 1, 1%). На рынке овощей подорожала свекла (на 4, 8%) и бананы (на 2, 6%), в то время как цены на помидоры, картофель и репчатый лук снизились на 5, 2%, 2, 9% и 2, 6% соответственно.

В сегменте непродовольственных товаров заметно выросла стоимость туалетного мыла (прибавка 4, 8%), зубной пасты (рост 4, 7%) и кормов для домашних питомцев (увеличение на 4, 1%). Одновременно с этим снизились цены на электрические пылесосы (минус 1, 5%) и телевизионную технику (снижение на 1, 4%).

Владельцы автомобилей заметили незначительное увеличение цены на бензин (плюс 0, 2%), в то время как стоимость дизельного топлива осталась без изменений.

Изменения цен в регионе отражают общероссийскую ситуацию, где повышение стоимости одних товаров обусловлено сезонными факторами и затратами на транспортировку, а снижение других – увеличением объемов предложения. Покупателям рекомендуется следить за изменениями, чтобы оптимизировать свои расходы и находить выгодные предложения. В ближайшее время статистическое ведомство продолжит отслеживание ситуации, и если данные тенденции сохранятся, это может оказать влияние на инфляционные ожидания в регионе.