В Коми пришло тепло: синоптики рассказали о погоде в регионе на 4 июля

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Температура воздуха останется комфортной, но с небольшим понижением на севере.

В Сыктывкаре ночью ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит +12…+14°C. Днем облачность сохранится, возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +21…+23°C. Ветер юго-западный, западный, умеренный.

В Ухте ночью прогнозируется облачность с прояснениями, без существенных осадков, температура +12…+14°C. Днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Дневная температура поднимется до +22…+24°C. Ветер южный, юго-западный, умеренный.

В Печоре ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ночная температура составит +14…+16°C, дневная – +22…+24°C. Ветер юго-восточный, восточный, с переходом на юго-западный, западный, умеренный.

В Воркуте облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Ночью термометры покажут +11…+13°C, днем воздух прогреется до +18…+20°C. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, днем порывистый.

В Усинске ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ночью температура составит +14…+16°C, днем – до +20…+22°C. Ветер юго-восточный, восточный, с переходом на юго-западный, западный, умеренный.

В Инте ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь, днем гроза. Ночью будет прохладно, +14…+16°C, днем потеплеет до +20…+22°C. Ветер юго-восточный, восточный, с переходом на юго-западный, западный, умеренный.

В Усть-Цильме прогнозируется облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночная температура составит +13…+15°C, дневная – +19…+21°C. Ветер западный, северо-западный, умеренный.

В Вуктыле ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ночью температура будет держаться в пределах +14…+16°C, днем поднимется до +23…+25°C. Ветер юго-восточный, восточный, с переходом на юго-западный, западный, умеренный.

В Троицко-Печорске ночью ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, температура +11…+13°C. Днем сохранится облачность, возможен кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до +22…+24°C. Ветер южный, юго-западный, умеренный.

В Объячево ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью температура составит +12…+14°C, днем – до +22…+24°C. Ветер юго-западный, западный, умеренный.

Рекомендуется взять с собой зонт или дождевик, особенно при планировании поездок или прогулок в дневное время.