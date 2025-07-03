Сыктывкарские медики спасли женщину от инфаркта, оперативно оказав помощь
- 01:00 4 июля
- Инесса Богатая
Бригада "скорой" помощи совершила подвиг, вернув к жизни 48-летнюю пациентку с начинающимся инфарктом.
Вызов поступил рано утром, и на место немедленно прибыла бригада с центральной подстанции. Об этом сообщает "Комиинформ".
Старший фельдшер Константин Локштейн, проведя осмотр и электрокардиограмму, выявил признаки надвигающейся катастрофы. Незамедлительно началась терапия, но состояние женщины ухудшилось, наступила клиническая смерть.
Фельдшеры Константин Локштейн и Екатерина Дамулевич немедленно приступили к сердечно-легочной реанимации, чередуя компрессии грудной клетки и дефибрилляцию. Прибывшая реанимационная бригада под руководством Андрея Бурмантова продолжила борьбу за жизнь. Пациентку подключили к аппарату ИВЛ, дефибриллятор применили еще трижды. Одновременно проводилась тромболитическая терапия. В итоге сердце удалось запустить.
За полчаса врачи стабилизировали состояние женщины для транспортировки в кардиоцентр. Там провели стентирование артерии.
20 июня пациентку выписали из стационара в удовлетворительном состоянии. Врачи подчеркивают: жизнь женщины спасена благодаря слаженным действиям бригад “скорой” и ее оперативному обращению за медпомощью – с момента начала болей прошло менее получаса.
Минздрав напоминает: боль в груди может быть признаком опасного заболевания, такого как инфаркт. При появлении болей необходимо срочно звонить по телефонам 103 или 112.