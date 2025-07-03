В Сыктывкаре осудили мошенника, обманувшего клиентов на 677 тысяч рублей

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В городском суде завершилось разбирательство по уголовному делу против 37-летнего местного жителя. Его признали виновным в мошенничестве (статья 159, части 1, 2 и 3 УК РФ), включающем нанесение значительного ущерба и совершение преступления в крупном размере. Обвинение в суде поддерживалось прокуратурой Сыктывкара.

Как установил суд, в течение 2024 года обвиняемый, проживающий в Сыктывкаре, заключал с гражданами и компаниями договоры на изготовление мебели, получая предоплату, при этом не планируя выполнять взятые на себя обязательства. Общий ущерб, нанесенный трем физическим лицам и одной организации, достиг 677 тысяч рублей. Полученные от заказчиков средства мужчина использовал по своему усмотрению.

Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил подсудимого к трем годам принудительных работ с удержанием 15% от заработной платы в пользу государства. Кроме того, были удовлетворены исковые заявления двух пострадавших о возмещении ущерба на общую сумму 610 тысяч рублей.