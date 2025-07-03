Стало известно, кто возглавит хоккейный клуб "Строитель-Сыктывкар"

Согласно информации от пресс-службы Министерства спорта региона, 3 июля на должность генерального директора АНО "Хоккейный клуб "Строитель-Сыктывкар" назначен Илья Горшков.

Стоит отметить, что Илья Петрович Горшков возглавляет региональную Федерацию хоккея с мячом.

"В настоящий момент окончательный состав команды ещё не сформирован. Информация об игроках будет объявлена позднее, после полного утверждения списка. Приоритет отдаётся местным спортсменам. Если возникнет необходимость, будем рассматривать возможность привлечения игроков из других регионов, но в первую очередь делаем ставку на своих воспитанников", – заявил Илья Горшков.