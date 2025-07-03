Стало известно, кто возглавит хоккейный клуб "Строитель-Сыктывкар"
- 22:00 3 июля
- Инесса Богатая
Согласно информации от пресс-службы Министерства спорта региона, 3 июля на должность генерального директора АНО "Хоккейный клуб "Строитель-Сыктывкар" назначен Илья Горшков.
Стоит отметить, что Илья Петрович Горшков возглавляет региональную Федерацию хоккея с мячом.
"В настоящий момент окончательный состав команды ещё не сформирован. Информация об игроках будет объявлена позднее, после полного утверждения списка. Приоритет отдаётся местным спортсменам. Если возникнет необходимость, будем рассматривать возможность привлечения игроков из других регионов, но в первую очередь делаем ставку на своих воспитанников", – заявил Илья Горшков.
Тренировочный процесс у хоккеистов проходит ежедневно, начиная с 11 утра, на резервном поле Республиканского стадиона. После 15 июля планируется переход на двухразовые тренировки с выездами на природу, стадион "Динамо", а также занятия в спортивном зале.
Ранее на базе региональной "СШОР №2" завершились всероссийские юношеские соревнования по боксу среди участников в возрасте 13-14 лет. В турнире приняли участие 478 боксёров из 74 регионов Российской Федерации. Было разыграно 16 комплектов медалей среди юношей и 13 комплектов наград среди девушек. Республику Коми представляли 20 спортсменов, трое из которых смогли дойти до финальной стадии соревнований.