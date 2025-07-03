В Коми пьяных водителей скутера и электросамоката арестовали на 10 суток

Об этом сообщает пресс-служба судов республики.

Два человека из разных районов подвергнуты административному аресту на десять суток за управление скутером и электросамокатом в нетрезвом виде и при отсутствии водительских прав.

Так, в Княжпогостском районе мужчина задержан во время катания на скутере в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие спиртного в его организме в концентрации 1, 171 мг/л. Мировой судья установил, что у водителя отсутствуют права, выданные на территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ, ему назначено наказание в виде десяти суток ареста.

Также в Сысольском районе зафиксирован случай управления электросамокатом без номерного знака водителем. Кроме того, мужчина был пьян и также не имел водительских прав. Мировой судья Сысольского района заключил, что данный электросамокат по своим характеристикам соответствует мопеду. Нарушитель приговорен к десяти суткам ареста.

Суд установил, что мощность электромотора самоката, которым управлял житель Сысольского района, составляет 0, 45 кВт, а предельная скорость – 25 км/ч. Исходя из этих технических параметров, электросамокат был признан транспортным средством, водитель которого несет ответственность наравне с автомобилистами.

Указанные постановления пока не вступили в законную силу.