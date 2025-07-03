Газ пришел в 17 поселений Коми: итоги программы газификации

В Коми подвели промежуточные итоги реализации Программы развития газоснабжения и газификации республики Фото АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»

Реализация Программы развития газоснабжения и газификации региона, рассчитанной на 2021–2025 годы, подходит к концу в 2025 году. По информации пресс-службы АО "Газпром газораспределение Сыктывкар", благодаря данной программе газифицировано 17 поселений, что открыло возможность подключения для 3744 домохозяйств.

Помимо этого, в рамках программы 5 котельных в регионе были переведены на использование природного газа, а еще 13 подвергнутся модернизации в течение 2025-2026 годов.

В рамках мероприятий по догазификации, проводимых в Республике Коми с 2022 года в уже газифицированных пунктах, было заключено 5733 соглашения. Техническая возможность подключения к газораспределительной сети создана для 5342 домовладений, а газопроводные сети подведены к 4841 участкам земли, при этом в 3240 домах уже осуществлен пуск газа.