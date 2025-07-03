В Коми почти завершили ремонт дороги в Усть-Куломском районе
- 19:15 3 июля
- Инесса Богатая
В скором времени завершатся работы по обновлению отрезка трассы с 211-го по 222-й километр на автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск по направлению к Усть-Кулому и Помоздино.
Информацию предоставила администрация Усть-Куломского района. Отметим, что ремонтные мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в текущем году.
В настоящий момент компании-подрядчики, такие как ООО "Трударенда" и АО "Коми дорожная компания", интенсивно занимаются нанесением второго слоя асфальтового покрытия. В ближайших задачах – приведение в порядок обочин и монтаж систем водоотвода.
Напомним, ранее стало известро, что трасса Сыктывкар – Троицко-Печорск является приоритетным объектом для правительства Республики Коми. В 2026 году намечена перестройка деревянного мостового сооружения через реку Сердъель на 306, 8 километре указанной автодороги.
После завершения работ на Помоздинской дороге, АО "Коми дорожная компания" предполагает приступить к аналогичным мероприятиям в Усть-Немском направлении, начиная с 14 июля 2025 года.