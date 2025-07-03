В Коми почти завершили ремонт дороги в Усть-Куломском районе

В скором времени завершатся работы по обновлению отрезка трассы с 211-го по 222-й километр на автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск по направлению к Усть-Кулому и Помоздино.

Информацию предоставила администрация Усть-Куломского района. Отметим, что ремонтные мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в текущем году.