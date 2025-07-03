В одной из больниц в Коми установят новые специализированные холодильники за счет бюджета региона

На специализированном сайте госзакупок опубликованы итоги электронного конкурса на поставку медицинского холодильного оборудования в поликлинику села Усть-Кулом. Первоначальная цена контракта составляла 1, 26 миллиона рублей, выделенных из республиканского бюджета Республики Коми. Об этом сообщает "Комиинформ".

В аукционе участвовали две компании. Выиграла организация, предложившая выполнить работы за 1, 24 миллиона рублей. Предложение второго участника оказалось выше на 682, 3 рубля. На текущий момент наименование победившей компании не разглашается.

В соответствии с технической документацией, компания-поставщик должна доставить новое оборудование до 3 декабря 2025 года. В медицинское учреждение поступят пять холодильников для фармацевтики, два холодильника с морозильным отделением для хранения крови, один основной лабораторный холодильник, а также термостат-сейф для хранения наркотических средств.