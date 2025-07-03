Коми стройжилтехнадзор разъяснил правила размещения оборудования связи в многоквартирных домах

В Службе Коми стройжилтехнадзора внесли ясность для управляющих жилым фондом региона в вопросе, регулярно вызывающем споры среди жильцов многоквартирных домов.

Так поднимался вопрос размещение оборудования для телевизионного вещания, стационарной телефонной связи и доступа в интернет. Об этом сообщает "Комиинформ".

На республиканском семинаре для руководителей компаний, занимающихся управлением жилищным фондом глава Службы Ольга Микушева подчеркнула, что порядок взаимодействия между операторами связи и управляющими многоквартирными домами регламентируется постановлением правительства РФ №1055. Подписание соглашения на размещение оборудования, необходимого для предоставления услуг связи жильцам, не является обязательным.

Однако сети, расположенные на объектах общего имущества, должны быть идентифицированы или иметь маркировку, позволяющую определить оператора, осуществившего их установку. Управляющие компании обязаны проводить регулярные осмотры общедомового имущества и фиксировать отсутствие маркировки на сетях. Копию акта о нарушении необходимо направлять операторам, чьи сети не имеют опознавательных знаков. Получив такое уведомление, оператор обязан в течение 30 рабочих дней разместить на своих сетях наклейку с указанием названия компании.

"В случае, если собственник неидентифицированных сетей остается неизвестным, они подлежат демонтажу, - уточнила руководитель Службы. - Доступ к общему имуществу в многоквартирном доме предоставляется только лицам, включенным в список представителей оператора связи".

Что касается оплаты электроэнергии, потребляемой этими сетями, оператор связи несет ответственность за заключение договора с гарантирующим поставщиком: энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией.