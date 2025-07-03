Ученый из Коми консультировал создателей фильма о происхождении четвероногих

Фильм посвящен происхождению четвероногих, для проекта "По следам монстров". Об этом сообщает пресс-служба Института геологии Коми НЦ УрО РАН.

Съемки ленты проходили в республике с середины до конца июня. В центре внимания киноленты – девонский период и появление тетрапод, что стало поворотным моментом в эволюции позвоночных, открывшим им путь к освоению суши.

Стоит отметить, что над созданием проекта трудится санкт-петербургская студия "ЭОН ФИЛЬМ". Она специализируется на документальных и научно-популярных фильмах. Добавим, что под руководством режиссера Алексея Головкова съемочная группа посетила Геологический музей в столице региона, Ухтинский историко-краеведческий музей, а также ряд мест геологического интереса в Сосногорском и Усть-Цилемском районах.

Кроме того, в ходе экспедиции изучены выходы девонских пород и собраны интересные палеонтологические образцы. Особую ценность представляет обнаруженная задняя часть черепа Parmastega, что стало первой подобной находкой за последние тринадцать лет.

Как сообщает региональное издание "Комиинформ", премьера фильма предварительно запланирована на октябрь 2025 года.