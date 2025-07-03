Еще в одном районе Коми появится Молодежный центр
- 10:45 3 июля
- Инесса Богатая
Открытие намечено на 2026 год. Центр появится в корпусе мастерских Сысольского филиала республиканского агропромышленного техникума.
По мнению начальника отдела молодежной политики администрации Семена Сажина представляющего интересы молодежи, подобные центры являются уникальными для России, и он рад, что молодые люди, спортсмены и волонтеры Сысольского района получат возможность объединиться для достижения общих целей, передает "Комиинформ".
"Выражаю искреннюю благодарность руководству республики за активную поддержку молодежной политики в нашем районе. Надеюсь, что это не последний проект, реализованный на территории Сысолы", - подытожил С.Сажин.
Стоит отметить, что республика вошла в десятку лидеров по объему финансирования в рамках федерального конкурса "Регион для молодых". Новые молодежные центры создадут в Воркуте, Печоре и Визинге, предоставляя пространства для творчества, волонтерской деятельности, спорта и общения.
Конкурс является важным инструментом, обеспечивающим финансовую поддержку для создания условий для самореализации молодежи на федеральном уровне.
Одновременно с ремонтными работами команды молодежных центров и молодые активисты разработают план мероприятий для молодежи города и района.