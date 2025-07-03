Еще в одном районе Коми появится Молодежный центр

Открытие намечено на 2026 год. Центр появится в корпусе мастерских Сысольского филиала республиканского агропромышленного техникума.

По мнению начальника отдела молодежной политики администрации Семена Сажина представляющего интересы молодежи, подобные центры являются уникальными для России, и он рад, что молодые люди, спортсмены и волонтеры Сысольского района получат возможность объединиться для достижения общих целей, передает "Комиинформ".