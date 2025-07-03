В Коми пьяный водитель электровелосипеда попал в ДТП
- 09:55 3 июля
- Инесса Богатая
В Инте зафиксирован инцидент, в котором нетрезвый водитель электровелосипеда стал виновником аварии и получил травмы.
По информации, пресс-службой ГИБДД по Республике Коми, инцидент произошел 2 июля в 17:50. 33-летний гражданин, будучи в нетрезвом виде, ехал на электровелосипеде марки Truck по улице Промышленной от улицы Строительной в сторону улицы Лунина.
Напротив здания №22 по улице Промышленной велосипедист потерял контроль над управлением, пересек разделительную линию и столкнулся с автомобилем Renault Logan, двигавшимся навстречу.
В результате столкновения мужчина, управлявший электровелосипедом, получил травму головы, сотрясение мозга и ушиб носа. В госпитализации не нуждался.
ГИБДД призывает водителей всех транспортных средств к строгому соблюдению правил дорожного движения. Необходимо учитывать погодные условия и совершать любые маневры только убедившись в их безопасности для всех участников дорожного движения. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено административное наказание, а в случае повторного нарушения – уголовное преследование.