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В Коми пьяный водитель электровелосипеда попал в ДТП

В Коми пьяный водитель электровелосипеда попал в ДТПФото Управления Госавтоинспекции по Республике Коми

В Инте зафиксирован инцидент, в котором нетрезвый водитель электровелосипеда стал виновником аварии и получил травмы.

По информации, пресс-службой ГИБДД по Республике Коми, инцидент произошел 2 июля в 17:50. 33-летний гражданин, будучи в нетрезвом виде, ехал на электровелосипеде марки Truck по улице Промышленной от улицы Строительной в сторону улицы Лунина.

Напротив здания №22 по улице Промышленной велосипедист потерял контроль над управлением, пересек разделительную линию и столкнулся с автомобилем Renault Logan, двигавшимся навстречу.

В результате столкновения мужчина, управлявший электровелосипедом, получил травму головы, сотрясение мозга и ушиб носа. В госпитализации не нуждался.

ГИБДД призывает водителей всех транспортных средств к строгому соблюдению правил дорожного движения. Необходимо учитывать погодные условия и совершать любые маневры только убедившись в их безопасности для всех участников дорожного движения. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено административное наказание, а в случае повторного нарушения – уголовное преследование.

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