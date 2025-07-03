Дожди не покидают Коми: синоптики обещают грозы 3 июля

Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер, который при грозах может усиливаться.

Погода в регионе пока еще остается теплой, однако местами ожидаются дожди и грозы.

В Сыктывкаре ночью ожидается облачная погода с прояснениями, сильный дождь и гроза. Температура воздуха составит +13…+15°C. Днем облачность сохранится, но осадки станут кратковременными. Воздух прогреется до +20…+22°C. Ветер будет дуть с юга и юго-востока, умеренный.

В Ухте ночью прогнозируется облачность с прояснениями, небольшой дождь и температура +12…+14°C. Днем ожидается улучшение видимости, но локально пройдут ливни с грозой. Дневная температура поднимется до +22…+24°C. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозе возможны порывы.

В Печоре ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ночная температура составит +16…+18°C, дневная – +22…+24°C. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный, днем при грозе может усиливаться.

В Воркуте переменная облачность, без существенных осадков. Ночью термометры покажут +11…+13°C, днем воздух прогреется до +22…+24°C. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный, днем возможны порывы.

В Усинске ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ночью температура составит +16…+18°C, днем – до +23…+25°C. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный, при грозе возможны порывы.

В Инте переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ночью будет прохладно, +13…+15°C, днем потеплеет до +22…+24°C. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный.

В Усть-Цильме прогнозируется облачность с прояснениями, кратковременный дождь. Ночная температура составит +15…+17°C, дневная – +22…+24°C. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный.

В Вуктыле ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью температура будет держаться в пределах +15…+17°C, днем поднимется до +23…+25°C. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный.

В Троицко-Печорске ночью ожидается облачность с прояснениями, сильный дождь и гроза, температура +11…+13°C. Днем сохранится облачность, но осадки станут кратковременными. Воздух прогреется до +22…+24°C. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Объячево ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ночью температура составит +11…+13°C, днем – до +20…+22°C. Ветер северо-западный с переходом на юго-юго-западный, умеренный.

Жителям региона рекомендуется иметь при себе зонты, особенно в южных районах, где возможны грозы и усиление ветра.