Работающие родители Коми смогут получать дополнительные выплаты
- 08:45 3 июля
- Инесса Богатая
С июня 2026 года семьи, где оба родителя трудоустроены и чей совокупный доход не превышает 1, 5-кратный размер регионального прожиточного минимума, смогут рассчитывать на ежегодную выплату от государства.
Об этом сообщил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, передает ТАСС.
"Начиная со следующего июня, для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей и имеющих доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, будет введена так называемая ежегодная семейная выплата", - заявил Мишустин в ходе тематической стратегической сессии.
"Суть выплаты заключается в компенсации части уплаченного ими налога на доходы физических лиц. Налог будет пересчитан для них по уменьшенной ставке 6%, а разница между уплаченной и новой суммой будет возвращена", - уточнил глава правительства.
Мишустин также акцентировал внимание на том, что эта новая форма поддержки требует тщательной подготовки к запуску. Необходимо заранее отладить все процессы, усовершенствовать информационные системы, чтобы обеспечить простоту и понятность процедур для граждан и избежать возможных сбоев.