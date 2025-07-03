Работающие родители Коми смогут получать дополнительные выплаты

С июня 2026 года семьи, где оба родителя трудоустроены и чей совокупный доход не превышает 1, 5-кратный размер регионального прожиточного минимума, смогут рассчитывать на ежегодную выплату от государства.

Об этом сообщил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, передает ТАСС.

"Начиная со следующего июня, для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей и имеющих доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, будет введена так называемая ежегодная семейная выплата", - заявил Мишустин в ходе тематической стратегической сессии.