В Коми первая половина июля будет дождливой и холодной

В некоторых районах возможно превышение нормы на 40-80% (при норме 63-77 мм, а на крайнем северо-востоке – 51-62 мм). Ожидается, что средняя температура воздуха за месяц превысит норму на 1-2 градуса Цельсия (норма колеблется от 18 градусов на крайнем юго-западе до 13 градусов на крайнем северо-востоке).

По информации ЦГМС, в июле 2025 года на большей части региона прогнозируется количество осадков, близкое к обычным показателям.

Согласно прогнозам, до конца первой декады месяца погодные условия в регионе будут формироваться под воздействием циклонов. Сохранится дождливая погода и нестабильная температура. До конца текущей недели температура останется выше нормы, но с воскресенья ожидается ее снижение относительно многолетних средних значений.

Существует высокая вероятность того, что начиная со второй декады месяца, республика станет чаще находиться под влиянием зон повышенного атмосферного давления. Количество дождей уменьшится. Температура воздуха преимущественно будет выше или близка к нормальным значениям.

Дневные температуры в основном станет колебаться в пределах 21-26 градусов Цельсия, а в отдельные дни воздух может прогреваться до 28-30 градусов.

Ночные температуры ожидаются в диапазоне 10-15 градусов Цельсия.

В лесах, начиная со второй декады июля, возрастет уровень пожарной опасности. Прогнозируются периоды с высокой (IV класс) и чрезвычайной (V класс) пожароопасностью согласно региональной классификации.