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Фермеры Коми просят назначить представителя при правительстве

Фермеры Коми просят назначить представителя при правительствеФото из архива

На стратегической встрече аграриев регионе председатель кооператива "Сила жизни" Алексей Габов подчеркнул важность улучшения взаимодействия государственных структур с малым фермерским бизнесом.

Участники сессии отметили, что, несмотря на поддержку со стороны правительства и наличие платформ для сотрудничества, фермерское сообщество республики испытывает дефицит эффективной коммуникации. Об этом сообщает "БНК". 

По мнению Габова, решением может стать привлечение населения в сельскохозяйственную ассоциацию «Народный фермер», чьи отделения успешно функционируют более чем в сорока субъектах РФ. Он отметил, что данная организация служит связующим звеном между фермерами и органами власти, однако в Коми она пока не представлена.

Эта ассоциация не только налаживает системную коммуникацию с госорганами, но и в ряде регионов выдвигает уполномоченных представителей при местных правительствах. Они представляют интересы фермерского сообщества на федеральном уровне и оказывают содействие Министерству сельского хозяйства в его работе с фермерами. Габов предложил республике перенять этот положительный опыт.

В Коми насчитывается около двухсот фермерских хозяйств, свыше семидесяти тысяч личных подсобных хозяйств и двадцати пяти сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Для поддержки сельского хозяйства предусмотрены гранты на развитие семейных ферм, субсидирование части затрат на содержание скота и птицы. Кооперативы имеют возможность получать гранты на укрепление своей материально-технической базы. Личные подсобные хозяйства также могут рассчитывать на субсидии для компенсации части затрат, связанных с увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции.

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