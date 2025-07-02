Фермеры Коми просят назначить представителя при правительстве

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На стратегической встрече аграриев регионе председатель кооператива "Сила жизни" Алексей Габов подчеркнул важность улучшения взаимодействия государственных структур с малым фермерским бизнесом. Участники сессии отметили, что, несмотря на поддержку со стороны правительства и наличие платформ для сотрудничества, фермерское сообщество республики испытывает дефицит эффективной коммуникации. Об этом сообщает "БНК".

По мнению Габова, решением может стать привлечение населения в сельскохозяйственную ассоциацию «Народный фермер», чьи отделения успешно функционируют более чем в сорока субъектах РФ. Он отметил, что данная организация служит связующим звеном между фермерами и органами власти, однако в Коми она пока не представлена.

Эта ассоциация не только налаживает системную коммуникацию с госорганами, но и в ряде регионов выдвигает уполномоченных представителей при местных правительствах. Они представляют интересы фермерского сообщества на федеральном уровне и оказывают содействие Министерству сельского хозяйства в его работе с фермерами. Габов предложил республике перенять этот положительный опыт.