Фермеры Коми просят назначить представителя при правительстве
- 20:15 2 июля
- Инесса Богатая
На стратегической встрече аграриев регионе председатель кооператива "Сила жизни" Алексей Габов подчеркнул важность улучшения взаимодействия государственных структур с малым фермерским бизнесом.
Участники сессии отметили, что, несмотря на поддержку со стороны правительства и наличие платформ для сотрудничества, фермерское сообщество республики испытывает дефицит эффективной коммуникации. Об этом сообщает "БНК".
По мнению Габова, решением может стать привлечение населения в сельскохозяйственную ассоциацию «Народный фермер», чьи отделения успешно функционируют более чем в сорока субъектах РФ. Он отметил, что данная организация служит связующим звеном между фермерами и органами власти, однако в Коми она пока не представлена.
Эта ассоциация не только налаживает системную коммуникацию с госорганами, но и в ряде регионов выдвигает уполномоченных представителей при местных правительствах. Они представляют интересы фермерского сообщества на федеральном уровне и оказывают содействие Министерству сельского хозяйства в его работе с фермерами. Габов предложил республике перенять этот положительный опыт.
В Коми насчитывается около двухсот фермерских хозяйств, свыше семидесяти тысяч личных подсобных хозяйств и двадцати пяти сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Для поддержки сельского хозяйства предусмотрены гранты на развитие семейных ферм, субсидирование части затрат на содержание скота и птицы. Кооперативы имеют возможность получать гранты на укрепление своей материально-технической базы. Личные подсобные хозяйства также могут рассчитывать на субсидии для компенсации части затрат, связанных с увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции.