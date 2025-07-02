Производители оленины в Коми добиваются особого статуса для отрасли

Для улучшения ситуации необходим пересмотр отраслевых подходов, в том числе и на федеральном уровне. Об этом сообщает "Комиинформ".

Этот вопрос обсуждался на стратегической сессии по сельскому хозяйству, проведенной 30 июня в Финно-угорском этнопарке по инициативе временно исполняющего обязанности главы Коми Ростислава Гольдштейна.

Заместитель руководителя воркутинского ПСК "Оленевод" Ксения Пасынкова отметила, что несовершенство законодательства препятствует доступу оленеводов к федеральным мерам поддержки. Кроме того, республика сталкивается с ограничениями в увеличении поголовья оленей, несмотря на соответствующие требования федерального центра.

ПСК "Оленевод" предложил сформировать рабочую группу для оптимизации программ поддержки производителей с учетом специфики оленеводства.

В ходе дискуссии предложено выделить оленеводство в отдельное направление, отличное от животноводства. Отрасль существенно отличается не только от разведения крупного рогатого скота в регионе, но и от оленеводства в других субъектах Российской Федерации.

Сегодня в Коми функционируют пять оленеводческих предприятий, которые играют важную роль в формировании имиджа региональной экономики и должны быть прибыльными.

Представители отрасли подчеркнули необходимость оперативного решения этих вопросов, поскольку 16 июля в Совете Федерации будет рассмотрена стратегия развития оленеводства в стране.

По поручению Р. Гольдштейна, Коми на заседании представит заместитель председателя правительства региона Лариса Максимова. Однако для защиты интересов отрасли недостаточно только усилий самих производителей.

Оленеводство является основным традиционным занятием и образом жизни жителей северных районов Коми. Республика является одним из ведущих оленеводческих регионов России, занимая шестое место по численности поголовья среди 20 субъектов РФ, где развито оленеводство, и на ее долю приходится 5, 6% от общего количества северных оленей в стране. В Коми насчитывается около 85 тысяч голов оленей, основная часть которых содержится в сельскохозяйственных организациях.