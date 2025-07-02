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Самый северный город Коми наконец завершил отопительный сезон

Самый северный город Коми наконец завершил отопительный сезон Фото Комитеплоэнерго

Отопительный период 2024-2025 годов в Воркуте длился беспрецедентные 313 суток. "Комитеплоэнерго" обеспечило его бесперебойное функционирование, не допустив каких-либо сбоев или нарушений в обеспечении электро- и теплоснабжением.

В течение непродолжительного периода между отопительными сезонами энергетическим специалистам необходимо осуществить капитальный, плановый и оперативный ремонт основного и вспомогательного оборудования, включая ремонт дымовой трубы и газоотводящих каналов ЦВК, а также модернизацию участков главной тепловой сети "Запад".

С 3 по 9 июля сотрудники Воркутинской ТЭЦ-2 совместно с МУП "Северные тепловые сети" проведут гидравлические испытания трубопроводной системы для определения ее герметичности и устойчивости. Обнаруженные повреждения будут устранены до начала отопительного сезона с целью гарантирования надежного теплоснабжения в предстоящий зимний период.

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