В Коми увеличены выплаты пострадавшим от ЧС: господдержка проиндексирована

С 5 июля 2025 года вступает в действие постановление Правительства региона, утверждающее новые размеры финансовой поддержки гражданам, столкнувшимся с последствиями чрезвычайных ситуаций.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми сообщили, что для жителей, переживших бедствия природного или техногенного характера разного масштаба, предусмотрен комплекс выплат и пособий, которые будут увеличены с указанной даты.

Так, единовременная материальная помощь вырастет до 15 675 рублей на каждого пострадавшего (ранее 15 тысяч рублей). Финансовая поддержка при частичной утрате имущества первой необходимости возрастет до 78 375 рублей на человека (ранее 75 тысяч рублей), а в случае полной утраты – до 156 750 рублей (ранее 150 тысяч рублей).

Семьям погибших в результате ЧС будет выплачено единовременное пособие в размере 1 567 500 рублей (ранее 1 500 000 рублей), которое будет разделено поровну между всеми членами семьи.

Также будет увеличено единовременное пособие для граждан, получивших увечья в результате бедствия. Размер помощи зависит от тяжести вреда здоровью. При тяжком или среднем вреде здоровью выплата составит 627 000 рублей (увеличение на 27 000 рублей). При легком вреде размер пособия увеличится до 313 500 рублей (ранее 300 000 рублей) на человека.

Для оформления указанных видов помощи в связи с наступлением чрезвычайной ситуации любого уровня гражданам необходимо обратиться в центр соцзащиты населения, МФЦ “Мои Документы” или через портал Госуслуг.