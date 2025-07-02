Спортсмены из Коми завоевали три медали первенства России по боксу

Об этом информирует пресс-служба республиканского Министерства спорта.

На площадке региональной "СШОР №2" завершились общероссийские юношеские состязания по боксу среди атлетов 13-14 лет.

В состязаниях приняли участие 478 боксеров, представляющих 74 субъекта Российской Федерации. Было разыграно 16 комплектов медалей среди юношей и 13 комплектов наград среди девушек. Республика Коми была представлена 20 спортсменами, троим из которых удалось пробиться в финальную часть соревнований.

Альберт Федотенков (весовая категория 66 кг) добился победы единогласным решением судей со счетом 5:0. В этой же весовой категории Вадим Ключников из Ставрополья стал вторым, а Эльбрус Хачиров из РСО-Алания завоевал бронзовую медаль.

Две медали также пополнили копилку наград Республики Коми благодаря выступлениям девушек. Дарья Никитина завоевала серебро в весовой категории 64 кг, а Мария Зуева получила бронзовую медаль.

Альберт Федотенков и Дарья Никитина – воспитанники региональной "СШОР №2", тренирующиеся под руководством Николая Кожевникова. Мария Зуева является ученицей муниципальной СШОР "Эжва", ее тренеры – Иван и Вячеслав Летовы.

В рамках турнира также были разыграны четыре Кубка Главы Республики Коми в различных номинациях.

Кубок "За волю к победе" достался Альберту Федотенкову и Дарье Никитиной, представлявшим Республику Коми.

В общекомандном зачете среди юношей первое место занял Краснодарский край, второе место досталось Ставропольскому краю, а Республика Северная Осетия-Алания заняла третье место.

Среди девушек лучшей стала команда Москвы. Краснодарский край занял вторую позицию, а Оренбургская область завершила тройку призеров.

За вклад в подготовку и проведение юношеского чемпионата России по боксу Почетной грамотой Генерального секретаря Федерации бокса России был отмечен Эдуард Фатыхов, руководитель МСОО "Федерация бокса города Сыктывкара" и член Правления РОО "Федерация бокса Республики Коми".

Также Грамотой Генерального секретаря Федерации бокса России был награжден Александр Машкалев, Исполнительный директор РОО "Федерация бокса республики Коми".

Благодарностью Генерального секретаря Федерации бокса России отмечены: коллектив Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, коллектив ГАУ Республики Коми "Центр спортивной подготовки сборных команд", коллектив ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №2", Коллектив ГАУ Республики Коми "Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной".

Александр Опарин, начальник отдела по проведению спортмероприятий ГАУ Республики Коми "Центра спортивной подготовки сборных команд", награжден Почетной грамотой регионального Министерства физической культуры и спорта за вклад в развитие физкультуры и спорта в Республике Коми, а также за значительный вклад в организацию и проведение первенства России по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет.

Важно подчеркнуть, что чемпионат России по боксу был проведен в рамках реализации государственной программы "Спорт России".