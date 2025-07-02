В Коми закрыли дело о краже одежды: женщина раскаялась и возместила ущерб
- 10:45 2 июля
- Инесса Богатая
В мировом суде Паркового района Воркуты закрыто уголовное производство против 42-летней горожанки.
Ее обвиняли в хищении предметов одежды из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Республики Коми.
Согласно материалам дела, 26 апреля текущего года женщина украла из магазина джемпер, термобелье, пижаму и блузку общей стоимостью 5497 рублей. Интересно, что вскоре после совершения кражи подсудимая добровольно явилась в полицию с признанием вины, объяснив это терзаниями совести.
В ходе судебного процесса представитель магазина обратился с просьбой о прекращении дела в связи с достижением примирения между сторонами. Обвиняемая полностью признала свою вину, компенсировала нанесенный ущерб, активно помогала в расследовании и лично извинилась перед директором магазина.
Суд принял во внимание добровольное признание вины, активное содействие следствию, полное возмещение ущерба и отсутствие предыдущих судимостей.
Несмотря на возражения прокурора, иных доводов против удовлетворения ходатайства представлено не было. В результате суд, опираясь на статьи 25 УПК РФ и 76 УК РФ, вынес решение о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.