В Коми закрыли дело о краже одежды: женщина раскаялась и возместила ущерб

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В мировом суде Паркового района Воркуты закрыто уголовное производство против 42-летней горожанки. Ее обвиняли в хищении предметов одежды из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Республики Коми.

Согласно материалам дела, 26 апреля текущего года женщина украла из магазина джемпер, термобелье, пижаму и блузку общей стоимостью 5497 рублей. Интересно, что вскоре после совершения кражи подсудимая добровольно явилась в полицию с признанием вины, объяснив это терзаниями совести.

В ходе судебного процесса представитель магазина обратился с просьбой о прекращении дела в связи с достижением примирения между сторонами. Обвиняемая полностью признала свою вину, компенсировала нанесенный ущерб, активно помогала в расследовании и лично извинилась перед директором магазина.