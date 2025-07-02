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В Коми 11-летний мотоциклист наехал на другого ребенка

В Коми 11-летний мотоциклист наехал на другого ребенкаФото из архива

Авария случилась в Удорском районе 1 июля в 20:10.

О подробностях инцидента сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону. Одиннадцатилетний мальчик, управляя мопедом марки "Alpha", потерял контроль над управлением напротив дома №46 в деревне Политово и совершил наезд на другого ребенка.

В результате дорожного происшествия 10-летний мальчик получил перелом левой ноги. Пострадавшего доставили в больницу.

Следует отметить, что дети находились на улице без присмотра взрослых.

Госавтоинспекция призывает водителей всех видов транспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и проявлять предельную осторожность. Управление транспортным средством без соответствующего водительского удостоверения влечет за собой административную ответственность. Также, владельцы транспортных средств, передающие управление лицам, не имеющим прав, будут привлечены к ответственности.м

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