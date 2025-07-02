В Коми 11-летний мотоциклист наехал на другого ребенка
- 09:55 2 июля
- Инесса Богатая
Авария случилась в Удорском районе 1 июля в 20:10.
О подробностях инцидента сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону. Одиннадцатилетний мальчик, управляя мопедом марки "Alpha", потерял контроль над управлением напротив дома №46 в деревне Политово и совершил наезд на другого ребенка.
В результате дорожного происшествия 10-летний мальчик получил перелом левой ноги. Пострадавшего доставили в больницу.
Следует отметить, что дети находились на улице без присмотра взрослых.
Госавтоинспекция призывает водителей всех видов транспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и проявлять предельную осторожность. Управление транспортным средством без соответствующего водительского удостоверения влечет за собой административную ответственность. Также, владельцы транспортных средств, передающие управление лицам, не имеющим прав, будут привлечены к ответственности.м