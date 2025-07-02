Атмосферный фронт принесет в Коми ливни и грозы 2 июля
- 06:30 2 июля
- Инесса Богатая
В регионе ожидается неустойчивая погода.
Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные осадки различной интенсивности и грозы. Температурный фон в большинстве районов останется комфортным, но с ощутимыми колебаниями в течение суток.
В Сыктывкаре ночью облачно с прояснениями, сильный дождь и гроза, температура +13…+15°C. Днем облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура +20…+22°C. Ветер восточный, слабый.
В Ухте ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +15…+17°C. Днем облачно с прояснениями, ливень и гроза, температура +22…+24°C. Ветер восточный, умеренный.
В Печоре переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ночная температура +11…+13°C, дневная +23…+25°C. Ветер восточный, умеренный.
В Воркуте переменная облачность, без осадков. Ночная температура +11…+13°C, дневная +21…+23°C. Ветер восточный, умеренный.
В Усинске переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ночная температура +15…+17°C, дневная +24…+26°C. Ветер восточный, умеренный.
В Инте переменная облачность, без осадков. Ночная температура +13…+15°C, дневная +23…+25°C. Ветер восточный, умеренный.
В Усть-Цильме переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ночная температура +15…+17°C, дневная +24…+26°C. Ветер восточный, умеренный.
В Вуктыле переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза. Ночная температура +14…+16°C, дневная +23…+25°C. Ветер восточный, умеренный.
В Троицко-Печорске облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем ливень и гроза. Ночная температура +15…+17°C, дневная +20…+22°C. Ветер восточный, умеренный.
В Объячево переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза. Ночная температура +11…+13°C, дневная +21…+23°C. Ветер переменный, слабый.
Рекомендуется иметь при себе зонты и быть внимательными на дорогах в связи с возможными осадками и ухудшением видимости.