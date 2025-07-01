Сыктывкарцы смогут отдохнуть на новогодних праздниках целых 12 дней

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Появился проект календаря с перечнем торжественных и нерабочих дат на 2026 год. Информация о соответствующем проекте правительственного указа опубликована на официальном интернет-портале regulation.gov.ru, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель Минтруда Антон Котяков отметил, что ежегодно российское правительство принимает решение о сдвиге выходных, совпадающих с праздничными торжествами. Данная мера направлена на рациональное распределение рабочего и досугового времени, а также, по возможности, на объединение праздничных и свободных от работы дней. Согласно предлагаемым изменениям, рождественские каникулы составят 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В 2026 году граждане смогут насладиться пятью отрезками времени с трехдневным отдыхом: в феврале, марте, дважды в мае и по случаю Дня России в июне.

Как предписывает трудовое законодательство, если торжественная дата приходится на субботу или воскресенье, то досуг автоматически переносится на следующий рабочий день. Перенос дней отдыха, совпадающих с новогодними каникулами (с 1 по 8 января), относится к компетенции Правительства, которое определяет их новые даты в течение года. Проект предусматривает перенос выходного с субботы 3 января на пятницу 9 января, а воскресенье 4 января – на четверг 31 декабря.