Сыктывкарцы смогут отдохнуть на новогодних праздниках целых 12 дней
- 14:30 1 июля
- Инесса Богатая
Появился проект календаря с перечнем торжественных и нерабочих дат на 2026 год.
Информация о соответствующем проекте правительственного указа опубликована на официальном интернет-портале regulation.gov.ru, о чем сообщает пресс-служба ведомства.
Руководитель Минтруда Антон Котяков отметил, что ежегодно российское правительство принимает решение о сдвиге выходных, совпадающих с праздничными торжествами. Данная мера направлена на рациональное распределение рабочего и досугового времени, а также, по возможности, на объединение праздничных и свободных от работы дней. Согласно предлагаемым изменениям, рождественские каникулы составят 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В 2026 году граждане смогут насладиться пятью отрезками времени с трехдневным отдыхом: в феврале, марте, дважды в мае и по случаю Дня России в июне.
Как предписывает трудовое законодательство, если торжественная дата приходится на субботу или воскресенье, то досуг автоматически переносится на следующий рабочий день. Перенос дней отдыха, совпадающих с новогодними каникулами (с 1 по 8 января), относится к компетенции Правительства, которое определяет их новые даты в течение года. Проект предусматривает перенос выходного с субботы 3 января на пятницу 9 января, а воскресенье 4 января – на четверг 31 декабря.
Таким образом, с учетом обозначенных переносов, в 2026 году ожидаются следующие периоды для отдыха:
- с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;
- с 21 по 23 февраля;
- с 7 по 9 марта;
- с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;
- с 12 по 14 июня;
- 4 ноября;
- 31 декабря 2026 года.
Следует отметить, что согласно Трудовому кодексу РФ, перечень нерабочих торжественных дней включает в себя:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября – День народного единства.