Промышленное производство в Коми снизилось на 5%

В регионе за период с января по май 2025 года индекс промышленного производства продемонстрировал снижение до 95, 5% по отношению к аналогичному периоду 2024 года, когда показатель составлял 102, 6%.

Согласно информации, предоставленной Комистатом, в сырьевом секторе отмечено падение объемов производства на 6%. В сравнении с предыдущим годом, сократилась добыча таких ресурсов, как каменный уголь, природный и попутный газ, строительный песок, щебень и глина. Вместе с тем, увеличился объем услуг, предоставляемых в сфере добычи полезных ископаемых.