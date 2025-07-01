Промышленное производство в Коми снизилось на 5%
- 12:45 1 июля
- Инесса Богатая
В регионе за период с января по май 2025 года индекс промышленного производства продемонстрировал снижение до 95, 5% по отношению к аналогичному периоду 2024 года, когда показатель составлял 102, 6%.
Согласно информации, предоставленной Комистатом, в сырьевом секторе отмечено падение объемов производства на 6%. В сравнении с предыдущим годом, сократилась добыча таких ресурсов, как каменный уголь, природный и попутный газ, строительный песок, щебень и глина. Вместе с тем, увеличился объем услуг, предоставляемых в сфере добычи полезных ископаемых.
Рост в обрабатывающей промышленности на 1, 4% вызван увеличением производства бумаги и картона, пиломатериалов, древесно-стружечных плит, а также пластиковых оконных и дверных блоков. Однако одновременно произошло сокращение выпуска фанеры, древесноволокнистых плит, нетканых материалов, линолеума, керамического кирпича и сборных строительных конструкций из цемента или бетона. Уменьшился также объем услуг по ремонту и установке оборудования.
Также согласно данным статистики, наблюдается увеличение объемов производства пищевой продукции. Возросло производство мяса, мяса птицы и субпродуктов, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и молока. В то же время, отмечено снижение производства переработанной рыбы, сливочного масла, хлебобулочных и кондитерских изделий.
В энергетическом секторе зафиксировано снижение объема производства на 6, 3%, что связано с уменьшением выработки электроэнергии, пара и горячей воды.
В сфере водоснабжения и водоотведения наблюдался рост объемов производства на 0, 7%.