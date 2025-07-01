Грозы и дожди ожидаются в Коми 1 июля

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременные дожди и грозы в большинстве районов региона. Температура воздуха ожидается умеренно теплой, с небольшими колебаниями в разных частях республики.

Июль в регионе начнется с переменчивой погоды.

В Сыктывкаре ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +12…+14°C. Днем облачно с прояснениями, умеренный дождь и гроза, температура +18…+20°C. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный.

В Ухте ночью облачно с прояснениями, температура +11…+13°C. Днем облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь и гроза, температура +23…+25°C. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный.

В Печоре переменная облачность, кратковременный дождь. Ночная температура +12…+14°C, дневная +23…+25°C. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.

В Воркуте переменная облачность. Ночью небольшой дождь и гроза, ночная температура +11…+13°C. Днем преимущественно без осадков, температура +19…+21°C. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный.

В Усинске переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ночная температура +12…+14°C, дневная +23…+25°C. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.

В Инте переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночная температура +13…+15°C, дневная +24…+26°C. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.

В Усть-Цильме переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ночная температура +11…+13°C, дневная +23…+25°C. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный.

В Вуктыле переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ночная температура +13…+15°C, дневная +25…+27°C. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.

В Троицко-Печорске облачно с прояснениями, днем небольшой кратковременный дождь и гроза. Ночная температура +11…+13°C, дневная +25…+27°C. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный.

В Объячево облачно с прояснениями, дождь и гроза. Ночная температура +12…+14°C, дневная +18…+20°C. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный.

Рекомендуется взять с собой зонт или дождевик, особенно если планируете провести время на открытом воздухе.